Бойовики на Донбасі вигадали "багатотисячні протести" проти озброєної місії ОБСЄ

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав представник бойовиків терористичної організації «ДНР» Денис Пушилін.

Пушилін і представник бойовиків терористичної організації «ЛНР» Владислав Дейнега заявили, що вони виступають категорично проти введення озброєної місії ОБСЄ на Донбас.

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При цьому, відповідаючи на запитання УНІАН, чи означає це, що вони не підкорятимуться рішенням Путіна, Пушилін сказав: «Я розраховую, що ми будемо почуті. Місія може розглядатися тільки в тому випадку, якщо є згода обох сторін протистояння, однією стороною протистояння є ми, ми проти».

Пушилін також зазначив, що це питання технічно складно вирішити в рамках ОБСЄ, оскільки потрібна згода 57 країн.

«Ми виступаємо категорично проти перебування озброєних формувань ОБСЄ на території "республік". Це позиція не тільки "керівництва республік", а й наших громадян. Підтвердження цього - недавні багатотисячні демонстрації, на яких наші громадяни чітко заявили свій протест цим ініціативам Порошенка», - сказав Пушилін.

При цьому він заявив, що виникне питання безпеки громадян країн ОБСЄ, які будуть направлені на Донбас.

«Табельною зброєю на лінії зіткнення особливо убезпечити себе не вийде, а той факт, що вони донині є неозброєною місією, є запорукою того, що серед них немає жертв за час конфлікту. Це елемент безпеки - відсутність зброї як такої», - сказав Пушилін.

Він стверджує, що співробітники озброєної місії ОБСЄ працюватимуть у більш ризикованих умовах, ніж без зброї.

Аналогічну думку висловив також Дейнега. Він назвав можливе введення озброєної місії ОБСЄ інтервенцією і пообіцяв "наслідки" для тих, хто візьме в руки зброю і спробує встати між озброєними сторонами, що призведе до дестабілізації ситуації в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції за основними критеріями «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

20 жовтня в Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити озброєну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Сьогодні, 24 жовтня, в Кремлі заявили, що глави країн «нормандського формату» в Берліні не обговорювали питання розміщення озброєної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону, а президент РФ Володимир Путін лише дав «потенційне згоду».

«Що стосується якоїсь силової поліцейської місії ОБСЄ, озброєної, я хочу наголосити – йшлося виключно про табельну зброю, то на евентуальну ідею такої місії, справді, президент Путін відреагував потенційною згодою», - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.