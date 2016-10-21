Ілюзія безпеки: в ІС оцінили ефективність поліцейської місії ОБСЄ у разі її розміщення на Донбасі

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Більше того – вона може бути небезпечною у політичному сенсі, оскільки створить ілюзію "безпеки" в окупованих районах Донбасу, на чому наполягає Київ, але де-факто безпеки не забезпечить", - йдеться у його повідомленні.

Так, поліцейська місія може бути озброєна тільки стрілецькою зброєю, тоді як у бойовиків (включаючи танки), артилерія, міномети, гранатомети.

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"У цих умовах представники збройної місії ОБСЄ можуть забезпечити хіба що власний захист від місцевих п'яних голодранців, які бажають понишпорити у кишенях європейських гостей. Але ніяк не "вирішувати проблеми" із до зубів озброєними бандформуваннями", - вважає Тимчук.

За його словами, тому навіть з повним виведенням військ РФ з Донбасу без роззброєння натовпів місцевих бойовиків і російських найманців ефективність поліцейської місії сумнівна.

"Але її присутність формально виконає умову Києва з безпеки – ось вам місія, а тепер, будь ласка, проводьте місцеві вибори. Правда, тепер під дулами автоматів не російських солдатів, а місцевих бойовиків і найманців", - підсумував координатор групи ІС.

Раніше в Кремлі підтвердили згоду президента РФ Володимира Путіна розмістити збройну місію ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.