Для України гостро стоїть проблема протиповітряної оборони - Турчинов

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"...Ми бачимо, що вздовж нашого кордону з російської сторони зміцнюються авіабази, збільшується кількість авіації, в тому числі, штурмової. А у нас навмисно знищували систему ППО, відновлення якої – дуже складний і дорогий процес. Тому протидія російській авіації і їх крилатим ракетам для нас є надсерйозним завданням. А якщо ми говоримо про ВМС, то сьогоднішній наш пріоритет – берегова оборона. При цьому, Україна – морська держава, і ми не відмовимося і від розвитку нашого флоту", - зазначив Турчинов.

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На його думку, наступ Росії на Україну може бути не тільки зі сходу, з окупованої території Донбасу - він може початися і з півночі, і з півдня, і з окупованого Криму.

"Ми повинні бути готові протистояти нападу РФ з будь-якого напрямку, а, що більш ймовірно, відразу з декількох. Ми просто мусимо бути до цього готові. Без паніки, страху та метушні. Повинні чітко віддавати собі звіт, що захищати себе ми будемо самі. Спокійно, з розумінням до цього ставитися і готуватися", - заявив Турчинов.