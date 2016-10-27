Порошенко представив нового голову Житомирської ОДА

Президент Петро Порошенко сьогодні представив нового голову Житомирської обласної державної адміністрації. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Відтак новим очільником Житомирської ОДА став Ігор Гундич, який, який переміг у конкурсі на цю посаду.

"Радий представити нового голову Житомирської ОДА Iгора Гундича, який переміг у конкурсі на цю посаду", - написав Порошенко.

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Радий представити нового голову Житомирської ОДА Iгора Гундича, який переміг у конкурсі на цю посаду — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2016 г.

Нагадаємо, сьогодні президент перебуває із візитом у Житомирській області. Перед церемонією представлення нового глави ОДА Порошенко у промові розповів про успішні реформи з децентралізації, яка, за його словами, "зайняла провідне місце у системі реформ в Україні", наголосив на необхідності впровадження в Україні судової реформи, процесів дерегуляції та боротьби з корупцією.

«Сьогодні я хотів би представити нову голову Житомирської обласної державної адміністрації. Був дуже жорсткий та конкурентний конкурс, і його виграв Ігор Гундич», - заявив глава держави під час церемонії представлення.

Як повідомляв УНІАН, т.в.о. керівника області Ігор Гундич виграв конкурс на посаду голови Житомирської ОДА.

9 вересня президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття посад голів Житомирської та Харківської ОДА та 6 районів у 4 областях.

31 серпня президент звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської ОДА, т.в.о. голови Житомирської ОДА став Гундич.

Довідка УНІАН. Ігор Гундич у 2006-2010 роках працював на посаді першого заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, у 2012-2016 роках був директором компанії «Елітне» Бердичівського району Житомирської області.