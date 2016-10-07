В Одеській області під час візиту Порошенка представлять трьох заступників голови ОДА
09:22, 07 жовтня 2016Політика
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Сьогодні під час візиту президента України Петра Порошенка до Одещини будуть представлені три заступника голови ОДА.
Порошенко їде до Одеської області / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі.
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"Завтра під час візиту президента ми представимо моїх трьох нових заступників, серед яких випускники Кембриджського і Прінстонського університетів, Лондонської школи економіки, а головне - дуже цікаві і діяльні молоді люди", - написав Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня президент Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області. У програмі поїздки: ознайомлення з ходом ремонту дороги Одеса-Рені, відвідування місць виробництва вина в області.
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