В Одеській області під час візиту Порошенка представлять трьох заступників голови ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі.

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"Завтра під час візиту президента ми представимо моїх трьох нових заступників, серед яких випускники Кембриджського і Прінстонського університетів, Лондонської школи економіки, а головне - дуже цікаві і діяльні молоді люди", - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня президент Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Одеської області. У програмі поїздки: ознайомлення з ходом ремонту дороги Одеса-Рені, відвідування місць виробництва вина в області.