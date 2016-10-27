Нардеп від БПП задекларував 133 мільйони гривень готівкою

Депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Руслан Демчак задекларував 133 млн гривень готівкових коштів, а також орендовані дружиною будинок і машину у Великобританії.

Про це пише "РБК-Україна". Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій. Демчак вказав у своїй декларації 79 202 гривень заробітної плати. Читайте такожНАЗК відмовилося від ідеї змінити форму електронної декларації Згідно декларації, дружина депутата Світлана Демчак орендує у Великобританії будинок площею 355 кв. м і автомобіль Range Rover Evoque Prestig вартістю 500 тис. гривень. Вона також володіє акціями британської компанії UBG Corporation Limited номінальною вартістю 4,4 млн гривень, корпоративними правами "Хелстур 2012". Світлана Демчак також є кінцевим бенефіціаром "Укрбізнесгруп Гарантія".

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