У Туреччині суд звільнив з-під арешту українське судно
11:50, 28 жовтня 2016Політика
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Українське судно "Татарбунари" звільнено з-під арешту у турецькому порту "Хайдарпаша".
Українське судно "Татарбунари" / facebook.com
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє департамент консульської служби МЗС України.
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"Після тривалого судового розгляду було звільнено з-під арешту в турецькому порту "Хайдарпаша" судно Українського дунайського пароплавства (УДП) "Татарбунари", - йдеться у повідомленні.
23 жовтня судно залишило територіальні води Туреччини й направилося до порту приписки.
Нагадаємо, раніше в Італії оштрафували 9 українських моряків, яких підозрюють у перевезенні контрабанди.
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