У Туреччині суд звільнив з-під арешту українське судно

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

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"Після тривалого судового розгляду було звільнено з-під арешту в турецькому порту "Хайдарпаша" судно Українського дунайського пароплавства (УДП) "Татарбунари", - йдеться у повідомленні.

23 жовтня судно залишило територіальні води Туреччини й направилося до порту приписки.

Нагадаємо, раніше в Італії оштрафували 9 українських моряків, яких підозрюють у перевезенні контрабанди.