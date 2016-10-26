В Італії оштрафували 9 українських моряків, яких підозрюють у перевезенні контрабанди - МЗС

Суд в Італії вирішив умовно покарати та оштрафувати 9 громадян України, затриманих за підозрою в перевезенні контрабанди.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"За результатами засідання суду в місті Палермо (Італія) у справі дев’яти громадян України – членів екіпажу судна Munzur було ухвалено рішення щодо призначення їм покарання у вигляді умовного позбавлення волі та присудження їм штрафу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі моряків розмістили для подальшого відправлення в Україну.

"Консульськими посадовими особами Посольства України в Італії спільно з представниками української громади надано сприяння у тимчасовому розміщенні звільнених з-під варти моряків та подальшому відправленні їх на Батьківщину", - додали в МЗС.

Як повідомляли ЗМІ, правоохоронці чотирьох країн - Італії, Іспанії, Греції та Туреччини в ході спецоперації затримали 9 українців та одного грузина під час перевезення на судні Munzur контрабанди - 500 пакетів з 13 тоннами гашишу.

Судно Munzur йшло під панамським прапором.