Буш збирається в Україну
08:40, 12 вересня 2006Політика
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Президент США має велике бажання
Президент США Джордж БУШ має намір найближчим часом відвідати Україну.
Учора ввечері в ефірі телеканалу "1+1" посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР уточнив, що зустріч Дж.БУША з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ може відбутись "або ж взимку, або навесні наступного року", повідомляє “Українська правда”.
Як повідомляв УНІАН, учора під час зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ В.ТЕЙЛОР зазначив, що Дж.БУШ має велике бажання відвідати Україну з візитом, і зараз американська сторона вивчає можливі дати такої поїздки.
Під час зустрічі В.ТЕЙЛОР також запевнив В.ЮЩЕНКА у готовності США активно співпрацювати з новим українським урядом.
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