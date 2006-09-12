Буш збирається в Україну

Президент США Джордж БУШ має намір найближчим часом відвідати Україну.

Учора ввечері в ефірі телеканалу "1+1" посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР уточнив, що зустріч Дж.БУША з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ може відбутись "або ж взимку, або навесні наступного року", повідомляє “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, учора під час зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ В.ТЕЙЛОР зазначив, що Дж.БУШ має велике бажання відвідати Україну з візитом, і зараз американська сторона вивчає можливі дати такої поїздки.

Під час зустрічі В.ТЕЙЛОР також запевнив В.ЮЩЕНКА у готовності США активно співпрацювати з новим українським урядом.