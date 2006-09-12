Ющенко заробляє більше Качинського

Опуліковано рейтинг зарплат найвищих посадовців

Зарплати політичних лідерів за даними Hay Group Посада Щомісячна зарплата ($тис.) Прем`єр-міністр Сингапура Лі Сянь Лун 50,1 Президент США Джордж Буш 33,5 Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер 28,6 Канцлер Німеччини Ангела Меркель 27.7 Президент України Віктор Ющенко 6,5 Президент Росії Володимир Путін 6,2 Прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качинський 5,6 Президент Грузії Михаїл Саакашвілі 2,4 Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 2,3 Газета "Сегодня"

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