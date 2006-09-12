Ющенко заробляє більше Качинського

09:25, 12 вересня 2006
Політика
768

Опуліковано рейтинг зарплат найвищих посадовців

Зарплати політичних лідерів за даними Hay Group

ПосадаЩомісячна зарплата ($тис.)

Прем`єр-міністр СингапураЛі Сянь Лун50,1
Президент США Джордж Буш33,5

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер28,6

Канцлер Німеччини Ангела Меркель27.7

Президент України Віктор Ющенко6,5

Президент Росії 

Володимир Путін6,2
Прем`єр-міністр Польщі Ярослав Качинський5,6

Президент Грузії 

Михаїл Саакашвілі2,4
Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко2,3

Газета "Сегодня"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter