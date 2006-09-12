Ющенко заробляє більше Качинського
09:25, 12 вересня 2006Політика
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Опуліковано рейтинг зарплат найвищих посадовців
Зарплати політичних лідерів за даними Hay Group
|Посада
|Щомісячна зарплата ($тис.)
|Прем`єр-міністр Сингапура
|Лі Сянь Лун
|50,1
|Президент США
|Джордж Буш
|33,5
|Прем`єр-міністр Великої Британії
|Тоні Блер
|28,6
|Канцлер Німеччини
|Ангела Меркель
|27.7
|Президент України
|Віктор Ющенко
|6,5
|Президент Росії
|Володимир Путін
|6,2
|Прем`єр-міністр Польщі
|Ярослав Качинський
|5,6
|Президент Грузії
|Михаїл Саакашвілі
|2,4
|Президент Білорусі
|Алєксандр Лукашенко
|2,3
Газета "Сегодня"
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