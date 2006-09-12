Експертна група завершила роботу над коаліційною угодою

Експертна група завершила роботу над текстом коаліційної угоди і сьогодні разом із протоколом розбіжностей цей текст стане предметом обговорення робочої групи, повідомила журналістам експерт від Партії регіонів, народний депутат Олена ЛУКАШ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ЛУКАШ, в угоді буде чотири пункти: преамбула; засади внутрішньої і зовнішньої політики; принципи діяльності коаліції; регламент роботи коаліції.

Як наголосила О.ЛУКАШ, принципи діяльності коаліції є новим пунктом і по ньому найбільше дискусій.

За її словами, також напрацьовано протокол розбіжностей, який буде винесено на обговорення робочої групи.

О.ЛУКАШ повідомила, що документ напрацьовано на базі угоди про створення антикризової коаліції, до якої було внесено численні пропозиції фракції «Наша Україна» та інших фракцій – учасниць переговорів.

Вона також зазначила, що положення Універсалу національної єдності, на включенні яких до угоди наполягає «Наша Україна», містяться у протоколі розбіжностей, оскільки комуністи висловлювали застереження до цього документа.

Як сказала О.ЛУКАШ, Програма діяльності уряду буде напрацьована пізніше і вважатиметься додатком до угоди. «Основне в документі те, що ми всі розуміємо, що відбувається процес об’єднання, а не руйнації діючої коаліції», - сказала депутат, додавши, що і угода, і Програма діяльності уряду напрацьовуються так, щоб бути зручними у користуванні.