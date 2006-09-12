БЮТ запропонує Томенка на посаду віце-спікера, якщо...

Фракція Блоку Юлії Тимошенко може запропонувати кандидатуру народного депутата від БЮТ Миколи ТОМЕНКА на посаду віце-спікера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із керівників фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що це станеться лише за умови, якщо посада віце-спікера буде закріплена за опозицією у відповідному законі. Також він зазначив, що БЮТ висуватиме свою кандидатуру, якщо вона матиме дійсні повноваження по контролю за владою тощо.

Коментуючи вчорашню заяву першого заступника голови Верховної Ради Адама МАРТИНЮКА про те, що фракція БЮТ може бути розпущена, оскільки її кількісний склад менший, ніж це передбачено Регламентом ВР, О.ТУРЧИНОВ порадив А.МАРТИНЮКУ уважніше читати Регламент. За словами О.ТУРЧИНОВА, регламент передбачає, що кількісний склад фракції не може бути меншим, ніж мінімальна кількість депутатів у фракції, затверджена Центральною виборчою комісією, а такою фракцією є КПУ, у складі якої 21 депутат. «Дійсно, наша фракція не може бути меншою, ніж 21 депутат», - сказав О.ТУРЧИНОВ, підкресливши, що БЮТ до цього ще дуже далеко (УНІАН: у складі фракції БЮТ 129 депутатів).

Як повідомили УНІАН у фракції БЮТ, на засіданні фракції кандидатуру М.ТОМЕНКА на посаду віце-прем’єра підтримали практично усі члени фракції. Утримався лише один депутат - Олег ЛЯШКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня А.МАРТНЮК сказав, що Верховна Рада цього тижня планує внести зміни до законодавства, щоб не довелось розпускати фракцію БЮТ. За його словами, чинні норми Регламенту ВР і закону про статус народного депутата передбачають, що мінімальна кількість депутатів для формування фракції має становити не менше мінімальної кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними партіями (блоками) за результатами виборів. Оскільки БЮТ виключила декількох депутатів, то її чисельний склад сьогодні менший, ніж передбачено законодавством, і тому голова ВР має право впродовж 15 днів прийняти рішення про розпуск цієї фракції (Статті 59-60 Регламенту ВР), сказав перший віце-спікер.