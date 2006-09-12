Тимошенко ”наїхала” на Мороза і назвала собівартість газу

Завтра, після висновків профільних комітетів парламенту, Верховна РадаУкраїни розгляне питання щодо створення спеціальної слідчої комісії з розслідування ситуації з підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту голова ВР Олександр МОРОЗ після того, як лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «Олександр МОРОЗ не поставив цю постанову (йдеться про проект постанови щодо створення комісії – УНІАН) у порядок денний ВР».

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що на сьогодні підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги пов’язано із підвищенням ціни на газ. Вона зазначила, що, за підрахунками опозиції, собівартість газу, який видобувається в Україні, «з усіма накрутками» становить 114 грн. за тисячу кубометрів, тоді як за нього сплачується 414 грн. «Ці гроші перекачуються в «РосУкрЕнерго», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що таким чином робиться все для того, «щоб заробляли «РосУкрЕнерго» і влада». Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що виступає на засіданні ВР як представник опозиції.

Крім того, на засіданні парламенту виступив член фракції СПУ Василь ВОЛГА, який запропонував створити робочу групу за участю народних депутатів, представників уряду і Національної комісії з регулювання електроенергетики, щоб розглянути питання про можливість пошуку шляхів для здешевлення ціни на газ і відповідно непідвищення цін на житлово-комунальні послуги.