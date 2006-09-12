Дванадцять депутатів здали свої мандати

Верховна Рада України припинила повноваження 12 народних депутатів, у тому числі прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на підставі поданої заяви було припинено повноваження першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА. Відповідну постанову підтримали 385 народних депутатів із 436, зареєстрованих у залі.

Крім того, парламент на підставі поданих заяв припинив повноваження міністра охорони навколишнього природного середовища Василя ДЖАРТИ (“за” 394 депутати із 436), віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА (“за” 385 із 435), міністра освіти Станіслава НІКОЛАЄНКА (“за” 396 із 436), міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА (402 депутати із 436), віце-прем’єр-міністра України, міністра з питань будівництва, архітектури і ЖКГ Володимира РИБАКА (406 депутатів із 436), міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО (“за” 413 із 436), міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА (391 депутат із 436), міністра вугільної промисловості Сергія ТУЛУБА (394 депутати із 436), прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА (“за” 395 депутатів із 436).

Також Верховна Рада дострокового припинила повноваження голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК (“за” 397 депутатів із 436) і керівника “Укрзалізниці” Володимира КОЗАКА (403 депутати із 438).

Таким чином, у парламенті залишаються три сумісника – міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО та Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.