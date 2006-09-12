Верховна Рада звільнила Чижа

11:46, 12 вересня 2006
Політика
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“За” проголосувало 387 із 428 народних депутатів

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Івана ЧИЖА з посади голови Державного комітету з телебачення і радіомовлення України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 387 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

І.ЧИЖ 26 червня подав заяву про звільнення за власним бажанням. Він очолював Держкомітет з 12 лютого 2003 року.

 

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