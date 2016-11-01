Бальчун: поляки шоковані електронними деклараціями українських посадовців

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він щойно прибув з Варшави і особисто відчув тамтешню реакцію.

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"Не ризикнув би, навіть приблизно, переказувати враження поляків від задекларованих мільярдів у панчохах, приватних церков, антикваріату, годинників, автомобілів", - написав Бальчун.

Як зазначив керівник "Укрзалізниці", українці тепер мають право сказати: "Покажи мені свою е-декларацію і я скажу – хто ти".

Нагадаємо, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.