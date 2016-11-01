Бальчун: поляки шоковані електронними деклараціями українських посадовців
02:17, 01 листопада 2016Політика
1512 0
Керівник "Укрзалізниці" Войцех Бальчун розповів, що польська інтернет-спільнота шокована електронними деклараціями українських посадовців.
Поляки шоковані електронними деклараціями українських посадовців / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він щойно прибув з Варшави і особисто відчув тамтешню реакцію.
Читайте такожУ НАБУ розповіли, за яких обставин будуть перевіряти е-декларації
"Не ризикнув би, навіть приблизно, переказувати враження поляків від задекларованих мільярдів у панчохах, приватних церков, антикваріату, годинників, автомобілів", - написав Бальчун.
Як зазначив керівник "Укрзалізниці", українці тепер мають право сказати: "Покажи мені свою е-декларацію і я скажу – хто ти".
Нагадаємо, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter