Верховна Рада вирішила судитися з міністром юстиції

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ підпише розпорядження про блокування персональної картки і припинення нарахування зарплати народного депутата України Романа ЗВАРИЧА, а також звернеться до суду про дострокове припинення його депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олександр ЄФРЕМОВ повідомив сьогодні на засіданні парламенту, що міністр юстиції України Р.ЗВАРИЧ (фракція «Наша Україна») не подав заяви про складення депутатських повноважень.

За словами О.ЄФРЕМОВА, Р.ЗВАРИЧ не з’явився на засідання Регламентного комітету, але у телефонній розмові сказав, що напише заяву про складення депутатських повноважень, як тільки буде підписано угоду про створення широкої коаліції.

Регламентний комітет прийняв рішення звернутися до голови ВР з пропозицією видати розпорядження про блокування персональної картки Р.ЗВАРИЧА та припинити нарахування йому зарплати.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що це відповідає вимогам Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності».

Крім того, парламент окремою постановою проголосував за те, щоб голова ВР звернувся до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата Р.ЗВАРИЧА. “За” проголосувало 316 депутатів із 434, зареєстрованих у залі.

О.МОРОЗ наголосив, що сьогодні підпише усі ці документи.

На виступ члена фракції БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА про те, що на сьогодні у парламенті є ще три сумісники – Олексій КОСТУСЄВ (голова Антимонопольного комітету України), Ніна КАРПАЧОВА (Уповноважений ВР з прав людини), Олексій ІВЧЕНКО (голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України»), - О.МОРОЗ зазначив, що питання по цих сумісниках будуть вирішуватись згідно із законодавством України.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що сьогодні у профільних комітетах ці питання розглядаються.

Водночас О.ІВЧЕНКО заперечив, що він є депутатом-сумісником. «Я не є сумісником, я є народним депутатом», - сказав він і попросив О.МОРОЗА не керуватися повідомленнями у ЗМІ про його ймовірні призначення на ту чи іншу посаду. О.ІВЧЕНКО наголосив, що не існує жодного юридичного документа, у якому говориться про його призначення на ту чи іншу посаду.