Ющенко зустрінеться з Тимошенко

Зустріч лідера БЮТ Юлії Тимошенко та президента Віктора Ющенка запланована на 18:00 вівторка.

Про це "Українській правді" повідомив депутат від БЮТ Сергій Поліщук.

На його думку, основною темою розмови між президентом та лідером опозиції має стати закон про опозицію.

"Очевидно, що Юлія Володимирівна буде наполягати на якомога скорішому прийнятті цього закону", - сказав він.

Також, за словами Поліщука, БЮТ стурбований "тим, що "Наша Україна" досі не визначилася з своїм статусом (присутністю в коаліції)".