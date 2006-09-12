Янукович вже має на місце Чижа свою людину

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує внести кандидатуру члена фракції Партії регіонів Едуарда ПРУТНИКА на посаду голови Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН та Е.ПРУТНИК поінформували його про те, що кандидатура Е.ПРУТНИКА буде подана на цю посаду.

Як сказав А.ШЕВЧЕНКО, йому не було повідомлено про терміни внесення відповідного подання. «Вони сказали, що хочуть зробити це достатньо швидко», - наголосив депутат.

А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що, відповідно до нового законодавства, подання на посаду голови Держкомтелерадіо вносить прем’єр-міністр одноосібно, після чого профільний комітет ВР розглядає це подання і виносить на розгляд парламенту.

Говорячи свою особисту точку зору, А.ШЕВЧЕНКО зауважив, що було б набагато ефективніше поставити на чолі Держкомтелерадіо людину з журналістського середовища, а також політично незаангажовану. «Чому? Тому що неодноразово Держкомтелерадіо використовувався як політичний інструмент, і тут у мене є побоювання», - сказав він, додавши, водночас, що, з іншого боку це право коаліції і прем’єр-міністра - визначатися зі своїм кандидатом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана ЧИЖА з посади голови Державного комітету з телебачення і радіомовлення. “За” проголосувало 387 із 428 народних депутатів. І.ЧИЖ подав заяву про звільнення за власним бажанням.