Апеляційний суд Києва у четвер продовжить розгляд справи Гонгадзе

У четвер, 14 вересня, о 10.00 Апеляційний суд міста Києва продовжить після двомісячної перерви слухання справи про обвинувачення трьох колишніх співробітників міліції у безпосередньому скоєнні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомила кореспонденту УНІАН адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО, на початку засідання суд має у відкритому режимі вирішити процедурні питання, а потім перейти до допиту свідків у справі.

Водночас В.ТЕЛІЧЕНКО не стала уточнювати прізвища свідків, яких буде викликано на допит. "Я не хочу називати напередодні судового засідання, яких саме свідків планується допитати, щоб не спровокувати додатковий тиск на цих свідків", - сказала вона.

Говорячи про режим (закритий чи відкритий) цього судового засідання, адвокат зауважила: “Якщо це (свідки - УНІАН) будуть не міліціонери, то у відкритому (режимі), якщо міліціонери, які давали підписку про нерозголошення службової таємниці, то у закритому”.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.