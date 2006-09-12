Ющенко застеріг Януковича від помилок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у Програмі дій уряду і стратегії розвитку України до 2011 року Кабінет міністрів врахує напрацювання попередників і положення Універсалу національної єдності.

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, на якій було обговорено низку питань соціально-економічного розвитку країни та діяльність уряду, повідомляє прес-служба Президента.

Прем’єр поінформував главу держави про підготовку Програми дій уряду та стратегії розвитку України до 2011 року.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що при розробці цих документів нинішній уряд врахує позитивні напрацювання попереднього уряду, а також положення Універсалу національної єдності. Він наголосив, що новий уряд має зробити висновки з негативних тенденцій минулого і не повторювати помилок у майбутньому.

Також на зустрічі йшлося про першочергові завдання влади та їх вирішення, насамперед, у сфері енергетики. В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що найближчим часом уряд планує представити нові енергетичні проекти.

Президент і прем’єр обговорили роботу уряду щодо забезпечення України енергоносіями на наступний рік, а також ситуацію на ринку нафтопродуктів у нашій країні, яка, за словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні є стабільною.

Прем’єр повідомив про збільшення обсягів переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах і роботу уряду над створенням відповідних умов, щоб до кінця року вийти на оптимальні обсяги переробки нафти на вітчизняних НПЗ і максимально задовольнити потреби країни нафтопродуктами власного виробництва.

В.ЯНУКОВИЧ також поінформував В.ЮЩЕНКА про формування проекту державного бюджету на 2007 рік та про хід підготовки до осінньо-зимового сезону.

Найближчим часом, повідомив прем’єр, уряд планує провести засідання за участю голів обласних державних адміністрацій, на якому буде розглянуто питання соціально-економічного розвитку регіонів та їх підготовки до осінньо-зимового сезону.

Крім цього, на зустрічі було надано уваги деяким питанням зовнішньої політики держави. Зокрема, В.ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ обговорили результати візиту Президента України до Азербайджану і завдання, що стоять перед урядом для активізації двосторонніх українсько-азербайджанських відносин в енергетичній сфері.