Стретович переконаний, що «Наша Україна» не підпише угоду про коаліцію

Член фракції «Наша Україна» Володимир СТРЕТОВИЧ переконаний, що «Наша Україна» не підпише угоду про створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.СТРЕТОВИЧ зазначив, що сьогодні протиріч, які виникли між учасниками переговорного процесу дуже багато і «навряд чи вони досягнуть консенсусу по тих питаннях, на яких наполягає «Наша Україна» і проти яких суперечать інші суб’єкти блоку».

За його словами, якби цих протиріч було б декілька можна було б поступитись, але там настільки принципові речі, «що навряд чи «Наша Україна» зробить крок назад для того, щоб повністю втратити своє політичне обличчя».

Він нагадав вчорашні слова Петра ПОРОШЕНКА про те, що «Наша Україна» прийме рішення про входження у повному складі, або взагалі не буде входити і наголосив, що більшість нашоукраїнців схильні до другого варіанта.