На систему е-декларування щоденно здійснювали 3000 кібератак - Держспецзв'язку

Про це заявив голова Держспецзв’язку Леонід Євдоченко на прес-конференції в Києві, пише «Європейська правда»

"В пікові періоди було 150 документів за хвилину. Кількість сесій, в тому числі запитів до реєстру, була більше 40 тисяч за секунду. Сукупний трафік (за період декларування) склав 10 терабайт", - розповів він.

Крім того, Євдоченко також заявив про атаки на сервер е-декларування.

"Щоденно реєструвалося більше 3000 інцидентів кібербезпеки, в тому числі DDoS-атаки, і це ускладнювали роботу системи", - стверджує він.

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За словами Євдоченка, ближчим часом Держспецзв’зяку звернеться до правоохоронних органів, "щоби були встановлені не лише виконавці, але й замовники цих атак".

"Водночас, жодних несанкціонованих втручань до реєстру не відбулося, усі подані дані збережені і захищені у відповідності до закону", - додав посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня у Національному агентстві із запобігання корупції повідомили про Ddos-атаку на мережеве обладнання відомства. Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

Вона підкреслила, що Ddos-атака спричиняє збої у онлайн підтримці декларантів.

Пізніше очільниця НАЗК повідомила, що НАЗК вдалося відновити роботу інтернет-каналу системи е-декларування. «Технічна підтримка та гаряча лінія для декларантів теж відновлюють свою роботу», - підкреслила Корчак.