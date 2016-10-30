В системі е-декларування зареєстровано понад 113 тисяч документів: президент ще не відзвітувався

У реєстрі вже є електронні декларації низки високопосадовців, зокрема голів уряду і Верховної Ради, в той же час декларація від президента України поки що відсутня.

Зареєструвати декларацію посадовим особам першого етапу декларування необхідно до завершення сьогоднішньої доби.

Читайте такожУ НАБУ розповіли, за яких обставин будуть перевіряти е-декларації

Як повідомляв УНІАН, глава НАЗК Наталія Корчак розповіла про Ddos-атаку на мережеве обладнання відомства в ніч на 29 жовтня.

Раніше, 27 жовтня Наталія Корчак повідомила, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%.