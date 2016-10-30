В системі е-декларування зареєстровано понад 113 тисяч документів: президент ще не відзвітувався
10:39, 30 жовтня 2016Суспільство
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Станом на 10:30 30 жовтня в системі електронного декларування зареєстровано 113502 документів.
Посадовим особам першого етапу декларування потрібно відзвітуватись до завершення доби / фото УНІАН
У реєстрі вже є електронні декларації низки високопосадовців, зокрема голів уряду і Верховної Ради, в той же час декларація від президента України поки що відсутня.
Зареєструвати декларацію посадовим особам першого етапу декларування необхідно до завершення сьогоднішньої доби.
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Як повідомляв УНІАН, глава НАЗК Наталія Корчак розповіла про Ddos-атаку на мережеве обладнання відомства в ніч на 29 жовтня.
Раніше, 27 жовтня Наталія Корчак повідомила, що навантаження на серверне обладнання, яке забезпечує прийняття, оброблення і накопичення інформації системи електронного декларування складає не більше 10%.
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