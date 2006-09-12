Тимошенко відмінила брифінг
14:00, 12 вересня 2006Політика
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Перед цим зустріч з журналістами переносилася
Відмінено брифінг лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 12.00 у кулуарах Верховної Ради був запланований брифінг Ю.ТИМОШЕНКО, потім його було перенесено на 14.00.
За повідомленням прес-служби Президента, на сьогодні запланована зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з Ю.ТИМОШЕНКО.
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