Тимошенко відмінила брифінг

Відмінено брифінг лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 12.00 у кулуарах Верховної Ради був запланований брифінг Ю.ТИМОШЕНКО, потім його було перенесено на 14.00.

За повідомленням прес-служби Президента, на сьогодні запланована зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з Ю.ТИМОШЕНКО.