Голова Тернопільської ОДА Барна подав е-декларацію з 111 тисячами гривень доходів за 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, доходи губернатора в 2015 році складалися з: зарплати в Управлінні справами Верховної Ради України – 31 тис. 813 грн, зарплати голови ТОДА – 75 тис. 171 грн, банківських відсотків – 4 тис. 279 грн, подарунку у негрошовій формі – 195 грн.

Доходи дружини Барни становили: зарплата – 36 тис. 970 грн та банківські відсотки - 6 тис. 127 грн.

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Барна має земельну ділянку площею 11,7 тис. кв. м.

Дружина Барни зареєструвала квартиру площею 91,9 кв. м.

У декларації зазначено, що голова ТОДА має у власності автомобіль Daewoo Lanos 2005 року випуску та Skoda Super Classik 2007 р.в.

Згідно з декларацією, на банківському рахунку у Барни – 1 тис. 116 грн, 606 євро та 2 тис. 156 доларів.

Його дружина вказала на банківському рахунку 2 тис. 486 доларів.

Барна також задекларував 56 грн сплаченої банківської позики.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак обіцяє, починаючи з наступного року, доопрацювати систему електронного декларування.

«Функціонування будь-якого програмного продукту не може мати бездоганний вигляд. Впродовж двох місяців в процесі функціонування системи електронного декларування було виявлено низку проблем, які можна умовно розділити на проблеми програмного забезпечення і проблеми технічного характеру», – заявила Корчак.