У НАЗК обіцяють почати доопрацювання системи е-декларування в наступному році

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільному брифінгу с головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонідом Євдоченко сьогодні в Києві.

«Функціонування будь-якого програмного продукту не може мати бездоганний вигляд. Впродовж двох місяців в процесі функціонування системи електронного декларування було виявлено низку проблем, які можна умовно розділити на проблеми програмного забезпечення і проблеми технічного характеру», – заявила Корчак.

«Відповідно всі зауваження та проблеми, які ми виявили, ми передамо на доопрацювання, щоб удосконалити систему електронного декларування», – зауважила голова НАЗК.

Також вона додала, що «ефективність роботи системи електронного декларування буде напряму залежати від того, а чи має ця система зв’язок із зовнішніми базами даних».

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«НАЗК упродовж цих усіх місяців активно проводило переговори з держателями відповідних реєстрів. Ми маємо доступ до цих реєстрів, але сама система не має автоматичного доступу в режимі реального часу до цих баз даних», – зазначила Корчак.

«Ми будемо доопрацьовувати цю систему, починаючи з наступного року, коли в нас з’являться фінанси, щоби ми змогли оплатити дані види робіт», – наголосила Корчак.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.