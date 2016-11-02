В окупованому Донецьку бойовики викрали брата співробітника СБУ

Співробітник СБУ Донецької області О. Паламарюк повідомив до поліції про викрадення його брата 1 листопада о 15:50, передає Еспресо.

Він заявив, що 19 жовтня в Донецьку невідомі в Донецьку захопили його брата О. Паламарюка, 1980 р.н. Викрадений працює у ВАТ "Маріупольський морський порт".

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Зараз Паламарюка утримують у приміщенні Донецького слідчого ізолятора.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, 26 жовтня в "Донецькій народній республіці" заявили про затримання громадянки України Лілії Коц, 1988 року народження.