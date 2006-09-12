Симоненко: широкої коаліції створено не буде
14:26, 12 вересня 2006Політика
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У цьому зацікавлена «Наша Україна»
Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО переконаний, що широка коаліція створена не буде.
В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що в цьому, перш за все, зацікавлена «Наша Україна».
«Вони (“Наша Україна”) спочатку імітували намагання створити коаліцію, а насправді через цю імітацію за участю Президента вирішували питання міністерських портфелів, а зараз вони імітують цю активізацію, щоб включитись в процес формування бюджету», - наголосив П.СИМОНЕНКО.
В той же час він вважає, що якщо насправді є бажання утворити широку коаліцію, потрібно залишити розмови і передати все для роботи експертів і робочих груп і «не морочити людям голови».
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