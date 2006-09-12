Самозахоплення землі стане кримінальним злочином
14:45, 12 вересня 2006Політика
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За це проголосував 331 депутат
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за самовільне захоплення ділянки».
Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосував 331 із 414 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Даним законопроектом передбачено доповнити ці кодекси статтями, якими встановлюється кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки.
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