Самозахоплення землі стане кримінальним злочином

За це проголосував 331 депутат

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за самовільне захоплення ділянки». Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосував 331 із 414 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Даним законопроектом передбачено доповнити ці кодекси статтями, якими встановлюється кримінальна відповідальність за самовільне захоплення земельної ділянки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter