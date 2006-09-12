Ющенко хоче бачити Януковича щотижня
15:36, 12 вересня 2006Політика
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Рішення визріло сьогодні
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відтепер планують зустрічатися щотижня.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента за результатами сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА.
Зокрема, відзначивши, що під час сьогоднішньої зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію у державі, деякі питання зовнішньої політики, а також тему вступу України до СОТ і питання щодо проведення узгодженої кадрової політики, у прес-службі зазначили: "Планується, що відтепер Президент та прем’єр-міністр проводитимуть подібні зустрічі щотижня”.
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