Ющенко хоче бачити Януковича щотижня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відтепер планують зустрічатися щотижня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента за результатами сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, відзначивши, що під час сьогоднішньої зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію у державі, деякі питання зовнішньої політики, а також тему вступу України до СОТ і питання щодо проведення узгодженої кадрової політики, у прес-службі зазначили: "Планується, що відтепер Президент та прем’єр-міністр проводитимуть подібні зустрічі щотижня”.