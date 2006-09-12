СТБ заявляє, що конфлікт з Калашніковим не вичерпаний

Телеканал СТБ заявляє, що конфлікт між народним депутатом України Олегом КАЛАШНИКОВИМ і знімальною групою «ВІКНА-новини» буде вичерпаний тільки тоді, коли буде розв`язаний у правовій площині.

Про це йдеться в заяві прес-служби каналу, переданій УНІАН.

СТБ заявляє, що крапку в інциденті можуть поставити винятково правоохоронні органи, що розслідують справу про перешкоджання виконанню журналістами своїх професійних обов`язків. “З огляду на статус особи, що напала на журналістів, ми можемо тільки привітати створення слідчої комісії з цього питання у Верховній Раді України”.

СТБ нагадує, що політичний інцидент між телеканалом і Партією регіонів був повністю вичерпаний після того, як лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ вибачився за дії О.КАЛАШНИКОВА на особистій зустрічі з журналістами.

Водночас, позиція каналу щодо О.КАЛАШНИКОВА не змінилася – “ця людина має бути притягнута до відповідальності й понести передбачене законом покарання за скоєні дії”, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня 2006 року біля наметового містечка Партії регіонів під стінами Верховної Ради України стався інцидент. Депутати-“регіонали”, серед яких був О.КАЛАШНИКОВ, почали вимагати, щоб журналісти СТБ віддали касету з відзнятим матеріалом.

За інформацією СТБ, “помітивши знімальну групу СТБ, депутати, з-поміж яких перебував член Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ, звернулися з вимогою віддати їм касету. Після відмови проти журналістів застосували фізичну силу: в оператора Володимира НОВОСАДА силоміць вирвали камеру, завдали йому фізичних ушкоджень, а журналістку М.СИТНИК відтягли в бік”.

В.НОВОСАДА сьогодні виписали з лікарні, де він перебував зі струсом після інциденту з представниками “Регіонів”.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва було порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання законної професійної діяльності журналістів.

Уже відбулося очна ставка учасників конфлікту, сьогодні проводитимуться інші слідчі дії. Слідство у справі має закінчитися у середині вересня.

11 вересня О.КАЛАШНИКОВ заявив, що вважає політичною провокацією інцидент з журналістами телеканалу СТБ. За словами О.КАЛАШНИКОВА, він лише зробив зауваження операторові, який «знімав на камеру нижню білизну дівчат, які танцюють на сцені під гімн Партії регіонів». «Зробив його (зауваження) після того, як спустився зі сцени, коли проходив мимо. Не сперечаюся, зауваження було зроблене голосно, в мегафон. Можливо, років через десять я буду досвідченим політиком і такі речі просто не помічатиму – ну, знімають непристойно, хай знімають… Але зараз я, напевно, ще дуже відкритий: не втримався, зробив зауваження – на відстані, і пішов спілкуватися з людьми…».

Водночас він визнав, що «припустився помилки». «Але я не раз демонстрував своє бажання цей інцидент, який було спровоковано, перевести в площину конструктивного діалогу і не використовувати його для подальшої ескалації напруження», - відзначив О.КАЛАШНИКОВ.