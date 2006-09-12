Ющенко розповів Тимошенко, якою він її бачить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сильна опозиція, яка контролює виконання владою своїх зобов’язань перед виборцями, – ознака демократичної держави.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, про це він сказав під час зустрічі з лідером парламентської фракції БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

За словами В.ЮЩЕНКА, і опозиція, і влада повинні мати спільне бачення деяких ключових напрямків розвитку держави, таких як національна безпека, зовнішньополітичний курс, розвиток гуманітарної сфери.

Співрозмовники обговорили політичну ситуацію в країні та роль і місце опозиції у нових умовах, після набуття чинності конституційної реформи.