Курортний сезон у Криму очима прем`єра

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКІДА оцінює нинішній курортний сезон як позитивний, зазначаючи при цьому, що півострів втратив всього 1-2% відпочиваючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПЛАКІДА заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Цифри говорять, що відпочиваючих було дещо менше, дещо - це 1-2%, цифра, яка не може вплинути в цілому на результат", - заявив кримський прем`єр. На його думку, зменшення кількості відпочиваючих пов`язане з прохолодною погодою (море в червні-липні, а також у вересні було достатньо холодним), з природними катаклізмами і відсутністю через холоди кримських овочів і фруктів. "Криму в якійсь раз не пощастило - природні катаклізми, холоди, які залишили нас без власних фруктів і овочів, а це вплинуло на цінову планку, решта подій була менш значущих, щоб визначити успіх або неуспіх курортного сезону", - зазначив голова Ради міністрів.

За словами В.ПЛАКІДИ, незважаючи на зменшення цього року кількості відпочиваючих, надходження від курортних регіонів до бюджету перевищили показники минулого року на 87 мільйонів гривень. "Фінансова картина, в цілому, позитивна", - заявив В.ПЛАКІДА.

Він також повідомив, що в нинішньому курортному сезоні на півострів приїхало більше відпочиваючих з України (близько 78% усіх курортників), із Польщі і країн Балтії, при цьому зменшилася кількість відпочиваючих із Росії.