Литвин приєднався до Тимошенко

Народна партія, головою якої є Володимир ЛИТВИН, сьогодні на засіданні Політвиконкому прийняла рішення про перехід в опозицію.

Як повідомили УНІАН у Політвиконкомі Народної партії, також прийнято рішення звернутися до інших політичних сил, близьких до неї за програмними засадами і принципами, з пропозицією щодо співпраці та об’єднання зусиль.

Інших подробиць у Політвиконкомі Народної партії не надали.