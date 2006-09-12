Литвин приєднався до Тимошенко
18:01, 12 вересня 2006Політика
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Рішення прийняте на засіданні Політвиконкому
Народна партія, головою якої є Володимир ЛИТВИН, сьогодні на засіданні Політвиконкому прийняла рішення про перехід в опозицію.
Як повідомили УНІАН у Політвиконкомі Народної партії, також прийнято рішення звернутися до інших політичних сил, близьких до неї за програмними засадами і принципами, з пропозицією щодо співпраці та об’єднання зусиль.
Інших подробиць у Політвиконкомі Народної партії не надали.
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