Бандити повинні сидіти в тюрмах

Зараз мова йде про об`єднання антикризової коаліції з "Нашою Україною", щоб зберегти легітимність діючого уряду і прем`єр-міністра. Про це заявив голова парламентської фракції СПУ Василь ЦУШКО в інтерв`ю “5 каналу”.

Він вважає, що коаліція повинна складатися з чотирьох політичних сил.

"Для того, щоб був баланс, щоб ми дійсно показали, що ми хочемо об`єднання України, коаліція повинна складатися з чотирьох політичних сил. Особисто я зроблю все, щоб вона була такою", - сказав він.

В.ЦУШКО нагадав, що "де-факто коаліція з чотирьох політичних сил існує, де-юре залишилося її оформити". При цьому він назвав боротьбу за назву коаліції "дитячими іграми, якщо не сказати грубіше".

На запитання про можливі причини "виходу" соціалістів з Універсалу національної єдності, В.ЦУШКО відповів: "Я таких не бачу. Соціалісти не збираються виходити ні з Універсалу, ні з меморандуму, і не будуть робити ніяких деструктивних кроків".

Щодо з`їзду СПУ і можливих змін керівництва партії, В.ЦУШКО зазначив, що з`їзд пройде 30 вересня: "З`їзд буде спокійним, радикальних змін не буде. Лідером залишиться Олександр МОРОЗ".

Також голова фракції СПУ повідомив, що на з`їзді пройдуть "вибори нової політради, нового політвиконкому, відбудеться зміна секретарів політради".

На запитання результативності розслідування справи Георгія Гонгадзе та інших резонансних справ, В.ЦУШКО висловив підозру, що "коли ми виходили з кризи президентських виборів, були дані обіцянки, що не будуть чіпати тих, хто замовив убивство Гонгадзе".

При цьому він запевнив, що слова О.МОРОЗА про те, що в справі Гонгадзе повинна бути поставлена крапка, не є спекуляцією на цій темі.

"Незважаючи на те, що в нас можуть виникнути незгоди з партнерами, фракція буде порушувати це питання, щоб завершити цю справу. Бандити й убивці повинні сидіти у в`язниці, незалежно від того, яку посаду вони колись займали в країні, навіть якщо це найвищі посадові особи", - цитує В.ЦУШКА “Українська правда”.