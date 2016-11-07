ГПУ закрила справу проти члена НАЗК Рябошапки

Як повідомляє ZN.ua, у діях колишнього заступника міністра юстиції Рябошапки не знайшли складу злочину.

"У кримінальному провадженні про незаконне збагачення 03.11.2016 прийнято рішення про закриття за відсутністю в діянні Рябошапки Р. Р. складу кримінального злочину", - йдеться в постанові ГПУ, наявній у розпорядженні видання.

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13 жовтня суд надав слідчим доступ до розширеним банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку Руслана Рябошапки у період з 1 вересня по 30 листопада 2015 року.

У момент нарахування цих коштів Рябошапка був заступником міністра юстиції, а в березні 2016 року був обраний членом НАЗК, де займається питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив, що перші кримінальні провадження за незаконне збагачення українських чиновників варто чекати не раніше січня 2017 року.