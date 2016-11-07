ГПУ закрила справу проти члена НАЗК Рябошапки

13:59, 07 листопада 2016
Політика
787 0

Генпрокуратура закрила справу щодо незаконного збагачення члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Генпрокуратура визнала, що Рябошапка не порушував закон / Фото УНІАН

Як повідомляє ZN.ua, у діях колишнього заступника міністра юстиції Рябошапки не знайшли складу злочину.

"У кримінальному провадженні про незаконне збагачення 03.11.2016 прийнято рішення про закриття за відсутністю в діянні Рябошапки Р. Р. складу кримінального злочину", - йдеться в постанові ГПУ, наявній у розпорядженні видання.

Читайте такожУ НАЗК планують брати участь в обшуках декларантів для моніторингу їхнього способу життя

13 жовтня суд надав слідчим доступ до розширеним банківських виписок про рух грошових коштів карткового рахунку Руслана Рябошапки у період з 1 вересня по 30 листопада 2015 року.

У момент нарахування цих коштів Рябошапка був заступником міністра юстиції, а в березні 2016 року був обраний членом НАЗК, де займається питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив, що перші кримінальні провадження за незаконне збагачення українських чиновників варто чекати не раніше січня 2017 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter