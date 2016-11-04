У НАЗК розповіли, коли можна очікувати перші кримінальні провадження за незаконні збагачення чиновників

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький, передає ТСН

За його словами, після 30 жовтня члени НАЗК упродовж тижня перевірятимуть своєчасність подання електронних декларацій українськими чиновниками. Після цього вони візьмуться за перевірку повноти декларацій, під час якої у тому числі буде перевірятися спосіб життя декларантів.

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Якщо під час перевірки члени НАЗК виявлять у чиновників корупційне адміністративне правопорушення, то вони передаватимуть відповідні протоколи в суд, а якщо корупційне кримінальне правопорушення, то результати перевірки будуть передані до НАБУ або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, член комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, позафракційний депутат Юрій Дерев’янко вважає, що Національне агентство із запобігання корупції зможе почати перевірки електронних декларацій лише з кінця грудня.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.