Янукович жорстко поговорив зі своїми міністрами
10:48, 13 вересня 2006Політика
1165
Триває засідання уряду
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ закликає міністрів ініціювати реформи і не вимагати більших повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
«Я від вас чекаю ініціативи… Не чекайте, коли я почну вас підштовхувати», - сказав прем’єр.
Він висловив переконання, що його уряд займатиметься реформами стільки, скільки працюватиме.
Водночас прем’єр підкреслив, що не потрібно просити нових повноважень. «Забудьте і відкиньте перетягувати на себе повноваження, які не стосується міністерств. Цього не буде», - підкреслив прем’єр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter