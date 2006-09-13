Янукович жорстко поговорив зі своїми міністрами

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ закликає міністрів ініціювати реформи і не вимагати більших повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Я від вас чекаю ініціативи… Не чекайте, коли я почну вас підштовхувати», - сказав прем’єр.

Він висловив переконання, що його уряд займатиметься реформами стільки, скільки працюватиме.

Водночас прем’єр підкреслив, що не потрібно просити нових повноважень. «Забудьте і відкиньте перетягувати на себе повноваження, які не стосується міністерств. Цього не буде», - підкреслив прем’єр.