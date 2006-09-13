БЮТ віддасть зрадників під суд

Блок Юлії Тимошенко готовий розпочати судові процеси проти депутатів своєї фракції, які увійшли до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив один з лідерів фракції Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на питання журналістів, як БЮТ реагуватиме не сьогоднішній вихід трьох депутатів зі складу парламентської фракції.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що «зрадники в історії України завжди були». Він нагадав, що «вчора була спроба в парламенті їх легалізувати, дозволивши створити парламентську групу позафракційних».

О.ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ починає судові справи проти тих, хто зрадив блок і фракцію. Він додав, що зараз юристи БЮТ працюють над цим.

Також, за словами О.ТУРЧИНОВА, зараз таким чином треба дати можливість іншим особам, які балотувалися до парламенту за виборчим списком БЮТ і які йдуть наступними у списку, потрапити до ВР і ефективно працювати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на пленарному засіданні голова ВРУ Олександр МОРОЗ оголосив про входження до антикризової коаліції трьох депутатів зі складу фракції БЮТ. Він зачитав відповідні заяви народних депутатів Максима ЛУЦЬКОГО, Інеси ВЕРШИНІНОЇ, Дмитра КРЮЧКОВА.