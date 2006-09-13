Майор Мельниченко перебуває в Україні

Колишній майор Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, не виключено, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО візьме участь у заслуховуванні інформації генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано проект постанови про заслуховування інформації з даного питання в п’ятницю, 15 вересня.

Адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ сьогодні заявив про готовність свого підзахисного взяти участь 15 вересня в парламентських слуханнях про хід розслідування справи Г.Гонгадзе в разі гарантування йому безпеки перебування на території України.