Яценюка відсторонили від ведення засідання ВР
11:08, 12 листопада 2008Політика
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Ініціатива трьох фракцій
Верховна Рада України відсторонила голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА від проведення пленарних засідань.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосував 231 народний депутат з 440, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, це рішення підтримали 175 народних депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 8 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 - від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.
Відповідна постанова була внесена трьома фракціями парламенту – Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.
А.ЯЦЕНЮК відсторонений від проведення пленарних засідань на два дні. Після голосування А.ЯЦЕНЮК одразу ж залишив сесійну залу.
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