Яценюка відсторонили від ведення засідання ВР

Верховна Рада України відсторонила голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА від проведення пленарних засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосував 231 народний депутат з 440, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, це рішення підтримали 175 народних депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 8 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 - від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Відповідна постанова була внесена трьома фракціями парламенту – Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

А.ЯЦЕНЮК відсторонений від проведення пленарних засідань на два дні. Після голосування А.ЯЦЕНЮК одразу ж залишив сесійну залу.