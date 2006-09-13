Зварич нарешті визначився

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ подав заяву про складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам.

Він зазначив, що заява Р.ЗВАРИЧА передана на розгляд парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЗВАРИЧ відмовлявся подавати заяву про складення депутатських повноважень, обіцяючи зробити це після того, як “Наша Україна” вступить до коаліції.

12 вересня парламент ухвалив постанову про те, щоб голова ВР звернувся до суду про дострокове припинення повноважень народного депутата Р.ЗВАРИЧА.