Створенню коаліції заважають сімейні справи

Лідер фракції Соцпартії Василь Цушко заявляє, що засідання робочої групи з питань опрацювання коаліційної угоди перенесено з технічних причин.

"Причина переносу технічна. Частина партнерів з робочої групи не може бути присутньою на засіданні через свої сімейні справи", - повідомив він журналістам у середу.

Другою причиною, за словами Цушка, стало те, що на вчорашній день ще не був готовий пакет розбіжностей.

"На сьогодні справді пакет готовий. Особисто я вже його отримав, сьогодні і завтра буду вивчати", - зазначив депутат.

При цьому, на думку Цушка, засідання робочої групи відбудеться у п’ятницю.

На питання про те, чи стосуються розбіжності положень Універсалу національної єдності, Цушко відповів: "Позиція СПУ така – всі три політичні сили, які підписали універсал без зауважень, не повинні навколо нього ламати списи".

"Якщо комуністи підписали цей документ з певними зауваженнями, то ми будемо шукати обтічні формулювання по тих питаннях з яких у них були зауваження для того, щоб вони були задоволені своєю позицією", - додав він.

При цьому Цушко сказав, що зауваження СПУ мають технічний характер.

"Пропозиції Соцпартії носили радше технічний характер. Вони стосуються здебільшого регламенту, зокрема того, щоб будь-яка політична сила не стала меншістю в коаліції", - зазначив депутат.

Українська правда