Тимошенко наполягає на коаліції з НУ-НС, але без зрадників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не збирається припиняти спроби для відновлення демократичної коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Подальші наші кроки будуть абсолютно прогнозованими. Ми все-таки сьогодні, на базі цих абсолютно ганебних подій, спробуємо відновити демократичну коаліцію – або у форматі БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» без зрадників, або спробуємо провести всі необхідні переговори для того, аби все-таки народилася коаліція трьох за участю Блоку Литвина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила жаль у зв`язку з тим, що політики не прислухалися до її заклику створити сильну коаліцію в парламенті в умовах складної фінансової кризи. «Я не песиміст. Я думаю, що ми працюватимемо заради того, аби все завершилося створенням коаліції, і якщо необхідно, доформуванням уряду, і обранням нового Голови ВР від такої новоствореної коаліції. Я думаю, що це триватиме впродовж дуже короткого часу, і тоді вже можна буде зробити висновки», - наголосила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО вчергове заявила, що позиція БЮТ є послідовною, порядною і чесною. «Наша команда до останнього тримала і тримає барикади, які називаються стратегічним європейським вибором, демократизацією України, боротьбою з корупцією й аморальністю у владі. Ми і надалі триматимемо цю барикаду. Просто знатимемо, хто наші партнери в цій справі, а хто ні», - заявила прем`єр-міністр.