Перерву у ВР продовжено до 13.20: БЮТ вимагає скликати Погоджувальну раду

У Верховній Раді України продовжено перерву до 13.20. Блок Юлії Тимошенко вимагає проведення засідання Погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, через 20 хвилин після заблокування трибуни депутатами БЮТ перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК не зміг сісти на місце головуючого і змушений був стоячи повідомити, що перерву у роботі пленарного засідання продовжено на півгодини.

В цей час на вимогу фракції БЮТ буде проведено засідання Погоджувальної ради.