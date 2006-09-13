Тимошенко звинувачує Януковича і Бойка у газових махінаціях

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про причетність прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА до компанії “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, представляючи сьогодні у парламенті проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО назвала дії влади “газовою махінацією”, яка, за її словами, почалась ще за часів президентства Леоніда КУЧМИ і прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА, а НАК «Нафтогаз України» очолював Юрій БОЙКО. «Вони такою трійкою ще в 2001 році привели на Україну «РосУкрЕнерго», і ця компанія щорічно почала відмивати для цих високопосадовців біля 2 млрд. дол. живими грошима щорічно», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, останніми роками ця компанія посилилась, зійшла на внутрішній ринок України, захопила газові сховища і сьогодні є монополістом постачання природного газу в Україну. «Як і раніше, до цієї компанії мають безпосереднє відношення – як до заснування, так і до управління, ті самі чиновники вищого рівня – ЯНУКОВИЧ і БОЙКО, які і сьогодні продовжують програму захоплення України через РосУкрЕнерго, через передачу пакетів облміськгазів цій компанії, і ця програма передачі власності на газові розподільчі мережі вже набула такого масштабу, що потребує втручання ТСК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ, який представляв альтернативний проект постанови і який фактично був підтриманий 230 голосами, наголосив, що перевіряти стан речей в газовій сфері не можуть люди, які були причетні до цієї галузі і які, за його твердженням, і привели до поганого стану речей в цій сфері. Він наголосив, що саме за прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО почалося зростання цін на російський газ.

Як повідомляв УНІАН, після представлення у ВР двох проектів постанов про необхідність утворення ТСК з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природний газ для населення перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК оголосив перерву, не уточнивши, скільки вона триватиме.

Перерву було оголошено після того, як фракція БЮТ заблокувала трибуну, намагаючись не дати можливості А.МАРТИНЮКУ поставити в цілому на голосування проект постанови Ю.ТИМОШЕНКО із запропонованими коаліцією правками. Перед цим документ був ухвалений за основу – “за” проголосували 177 депутатів з 416, при необхідних 150.

БЮТ продовжує блокувати трибуну. Фракція «Наша Україна», яка підтримала своїм голосуванням позицію БЮТ, не бере участі в блокуванні трибуни.