Ющенко дав Тимошенко два тижні на те, щоб переробити бюджет

Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд впродовж двох тижнів внести на розгляд Верховної Ради новий проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Загальнонаціональної антикризової наради.

«Через два тижні новий український бюджет має бути в парламенті», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що парламент у свою чергу не повинен затягувати процес його розгляду, оскільки це «один з ключових моментів у відповіді на те, як боротися з кризою».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада В.ЮЩЕНКО закликав уряд відкликати проект держбюджету-2009 з парламенту і почати підготовку іншого проекту.

«Очевидно, бюджет, який засланий у парламент, не є предметом для обговорення. Ми повинні обговорювати інший бюджет. Думаю, що його треба відкликати і почати працювати над реальним бюджетом 2009 року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Законопроект Кабінету міністрів про держбюджет на 2009 рік був зареєстрований у Верховній Раді України 15 вересня.

Згідно з документом, доходи держбюджету на 2009 рік становлять 288 млрд. 98 млн. 60,9 тис. грн., витрати - 302 млрд. 184 млн. 689,1 тис. грн. Уряд визначив дефіцит державного бюджету в обсязі 17,4 млрд. грн., або 1,37% ВВП.