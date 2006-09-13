Тимошенко влаштує Януковичу іспит

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує у найближчий вівторок, 19 вересня, зустрітись з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення прав опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ повідомила журналістам сьогодні на брифінгу у Верховній Раді України.

«На вівторок призначена зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, на порядку денному лише одне питання – надання належних прав опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що В.ЯНУКОВИЧ має визначитись, «чи він будує мафіозну країну, чи він будує демократичну країну».

Вона додала, що для прем’єра це буде іспит на здатність цивілізовано співпрацювати з опозицією.