Бютівець Луцький виправдовує свою зраду

Народний депутат, член фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ пояснює своє рішення про приєднання до парламентської коаліції радикальною позицією керівництва БЮТ.

Про це йдеться у заяві М.ЛУЦЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою депутата.

Зокрема, за словами члена БЮТ, „моє рішення про приєднання до парламентської коаліції в основному було викликано радикальною позицією лідерів БЮТ щодо всіх рішень, які приймалися на державному рівні в післявиборчий період”.

М.ЛУЦЬКИЙ вважає, що „керівництво БЮТ не змогло знайти компромісне рішення під час розподілу посад в керівництві Верховної Ради. Також, за його словами, не були використані всі можливості щодо представництва членів блоку в парламентських комітетах і, як наслідок, БЮТ не отримав більшості в парламентських комітетах. „У нас була можливість отримати ті комітети, які б давали реальні важелі впливу, однак на сьогодні у БЮТ таких важелів немає, і, таким чином, БЮТ втрачає можливості щодо контролю за діяльність влади”, - впевнений М.ЛУЦЬКИЙ.

Депутат переконаний, що основне для політика – це дипломатія і вміння домовлятися, а радикалізм в більшості випадків призводить до нульового результату. „Натомість БЮТ постійно знаходиться у стані війни і домовляється за допомогою гучномовців і акцій протесту”, - зазначив М.ЛУЦЬКИЙ. Депутат зізнався, що не поділяв позицію БЮТ щодо відмови брати участь у пленарних засіданнях під час минулої сесії парламенту. „В той час, коли парламент приймав важливі рішення, ми не могли бути відсутні в залі”, - зауважив М.ЛУЦЬКИЙ, додавши, що роль пасивного спостерігача в політиці його не влаштовує. „Я вважаю себе командним гравцем, а відчуття, що я відсиджуюся на лаві запасних, мене не влаштовує, особливо зараз, коли країні потрібні рішучі дії”, - заявив депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ також звернув увагу на той факт, що вже перші рішення парламенту свідчать, що жодна законодавча ініціатива, яка вноситься з боку опозиції, не підтримується іншими фракціями: „Я розумію, що всі мої законодавчі ініціативи не будуть знаходити підтримки сесійної зали саме через радикальну позицію БЮТ”. В той же час М.ЛУЦЬКИЙ впевнений у підтримці своїх законодавчих ініціатив з боку членів коаліції, а відтак – у підтримці з боку уряду.

„Впевнений, що моє приєднання до коаліції дозволить мені реалізувати себе як законотворця, зокрема в тих сферах діяльності, в яких я працював до обрання народним депутатом – освіта і цивільна авіація. Серед членів коаліції є багато депутатів, спільно з якими я зможу працювати над проблемами зазначених галузей”, - підкреслив М.ЛУЦЬКИЙ. „Як людина, що розуміє проблеми сучасної цивільної авіації та голова підкомітету з фахової освіти, я маю чітке бачення розвитку та подальшого реформування системи освіти та цивільної авіації в Україні. Сподіваюсь, що співпрацюючи з коаліцією, я зможу втілити в життя свої ідеї та концепції, які дозволять якнайшвидше ввести Україну в європейський освітній простір”, йдеться у заяві М.ЛУЦЬКОГО.

Він також висловив вдячність особисто Юлії ТИМОШЕНКО. “Вона справді потужний політик та мудра людина. Політична програма БЮТ була і залишається близькою для мене. Я боровся і відстоював кожний її пункт, як під час передвиборчої кампанії, так і після у Верховній Раді. Під час передвиборчої кампанії та роботі в парламенті у мене з’явилося багато друзів, вони знають мій характер, і я впевнений, що вони з часом зрозуміють причини мого рішення”, - зазначається в заяві народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку троє депутатів зі складу фракції БЮТ Максим ЛУЦЬКИЙ, Інеса ВЕРШИНІНА та Дмитро КРЮЧКОВ увійшли до антикризової коаліції.

Після цього один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що БЮТ починає судові справи проти тих, хто зрадив блок і фракцію. Він додав, що зараз юристи БЮТ працюють над цим.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за перехід до антикризової коаліції народним депутатам пропонують від 3 до 5 мільйонів доларів.